США сообщили об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

Центральное командование США 19 января сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

Отмечается, что удары были нанесены в рамках «продолжающихся усилий по защите свободы судоходства и предотвращению нападений» на морские суда ВМС США в Красном море.

«Силы центрального командования США нанесли удары по трем хуситским противокорабельным ракетам, которые были нацелены на южную часть Красного моря и были готовы к запуску. Американские силы обнаружили ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и установили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в этом регионе. Впоследствии силы США нанесли удар по ракетам и уничтожили их в целях самообороны», — говорится в сообщении командования в соцсети X (бывш. Twitter.)

Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов.

До этого, 18 января, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о нападении на судно в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января сказал «Известиям», что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.