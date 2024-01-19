США и Великобритания вновь нанесли удары по хуситам в Йемене
Объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании. Об этом 19 января сообщил хуситский телеканал Al Masirah.
По данным телеканала, ударам подвергся район Аль-Джабана.
Ранее в этот день в Ходейде прошли три массовых марша в поддержку Палестины и противостояния США и Великобритании. Участники марша, как сообщает телеканал, скандировали лозунги, осуждающие американо-британскую агрессию против Йемена и геноцид в секторе Газа.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.
Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.
Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые суда — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».