Центральное командование ВС США подтвердило удар хуситов по судну Chem Ranger

Поддерживаемые Ираном хуситы запустили 18 января две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Range, который принадлежал США, подтвердило Центральное командование американских Вооруженных сил.

«Третье нападение террористов-хуситов на коммерческое судно за три дня. 18 января примерно в 21:00 по местному времени поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, принадлежащему США и управляемому Грецией. Судно шло под флагом Маршалловых островов», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в официальном аккаунте соцсети Х (бывш. Twitter) 19 января.

Там добавили, что экипаж танкера наблюдал, как ракеты упали в воду возле корабля. Сообщений о травмах и повреждениях корабля не поступало. После упавших рядом ракет хуситов судно продолжило путь.

Между тем военный представитель движения хуситов сообщил, что ракетный удар был нанесен по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. По его словам, хуситы зафиксировали прямое попадание.

19 января член политбюро Мухаммад аль-Бухейти заявил «Известиям», что для йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом.

17 января военный представитель хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил, что движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому судну в Аденском заливе.

15 января центральное командование США сообщало, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Аллах» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.