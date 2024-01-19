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Центральное командование ВС США подтвердило удар хуситов по судну Chem Ranger

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo
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Поддерживаемые Ираном хуситы запустили 18 января две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Range, который принадлежал США, подтвердило Центральное командование американских Вооруженных сил.

«Третье нападение террористов-хуситов на коммерческое судно за три дня. 18 января примерно в 21:00 по местному времени поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, принадлежащему США и управляемому Грецией. Судно шло под флагом Маршалловых островов», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в официальном аккаунте соцсети Х (бывш. Twitter) 19 января.

Там добавили, что экипаж танкера наблюдал, как ракеты упали в воду возле корабля. Сообщений о травмах и повреждениях корабля не поступало. После упавших рядом ракет хуситов судно продолжило путь.

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Между тем военный представитель движения хуситов сообщил, что ракетный удар был нанесен по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. По его словам, хуситы зафиксировали прямое попадание.

19 января член политбюро Мухаммад аль-Бухейти заявил «Известиям», что для йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом.

17 января военный представитель хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил, что движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому судну в Аденском заливе.

15 января центральное командование США сообщало, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Аллах» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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