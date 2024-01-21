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Трамп назвал США свалкой для остального мира

Трамп: США превратились в свалку для остального мира
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Экс-президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что страна превратилась в свалку для остального мира из-за некомпетентности действующего американского лидера Джо Байдена.

«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — сказал он на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.

Как отметил Трамп, демократия в США находится в опасности из-за некомпетентности Байдена.

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Ранее, 16 января, Трамп заявил, что Соединенными Штатами Америки правят дураки. Он назвал Байдена «самым коррумпированным президентом в истории» США.

Трамп 13 января сказал, что мир еще никогда не был так близок к началу третьей мировой войны. Также он в очередной раз добавил, что сможет ее предотвратить, что сейчас Америка слаба и неэффективна и виновата в этом именно администрация нынешнего президента Джо Байдена.

12 января Трамп высмеял Байдена, сравнив Белый дом с домом престарелых. Также он сравнил главу Пентагона Ллойда Остина с ребенком, который играет в ноутбук.

5 января Трамп заявил, что он единственный из кандидатов, кто может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество. Также политик обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии. По словам экс-главы Белого дома, Америка еще никогда не находилась в такой беде, как сейчас. В свою очередь, Байден же обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов. Также он раскритиковал экс-президента за его восхищение Путиным. При этом 20 декабря Байден назвал Трампа старым приятелем Путина, после того как тот процитировал российского лидера.

Экс-президент 2 декабря заявил, что его участие в президентской гонке — это в каком-то смысле «крестовый поход» против разрушающего демократию Байдена. Трамп обвинил администрацию Байдена в попытках «подавить свободу слова, подвергнуть цензуре их критиков» и «криминализировать инакомыслие». Он подчеркнул, что они хотят полностью контролировать социальную жизнь американца: то, что человек говорит, на какой машине ездит.

29 ноября Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению Трампа, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Экс-президент США 23 ноября заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

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