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Трамп высмеял Байдена сравнением Белого дома с домом престарелых

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Бывший президент США Дональд Трамп высмеял действующего лидера Штатоы Джо Байдена, сравнив Белый дом с домом престарелых. Соответствующее видео размещено в социальной сети политика 12 января.

«В доме престарелых Белого дома наши жители чувствуют себя как дома. Наше оживленное заведение предлагает восхитительные развлечения и прогулки, круглосуточный профессиональный уход и изысканные домашние блюда», — говорится в карикатурном видеоролике.

Когда голос за кадром рассказывает о прелестях жизни в таком заведении, на кадрах появляется Джо Байден, поедающий пиццу.

Джо Байден в видеоролике представлен как главный постоялец «дома престарелых». Он сообщает, что ест «всю итальянскую еду». Первая леди Джилл Байден рассказывает, что ее супруг подкрепился мороженым, а сам президент уточнил, что «с шоколадной крошкой».

«Жилище для пожилых людей в Белом доме, где жители чувствуют себя президентами», — гласит рекламный слоган.

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Ранее в этот день Трамп на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, трансляция которого велась в социальных сетях, также подчеркнул несостоятельность своего оппонента. Он отметил, что нынешнему главе государства на самом деле сложно гулять по пляжу, потому что «песок тяжелый», а еще сложнее поднимать детские алюминиевые стульчики.

Также в рамках этой встречи кандидат на пост президента США Трамп заявил, что будет работать с бизнесменом Вивеком Рамасвами, который ранее объявил о своем выходе из президентской гонки, получил 8% голосов. Рамасвами, в свою очередь, призвал сторонников голосовать за Трампа.

Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%). Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о прекращении своего участия в президентской гонке.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша Байдена в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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