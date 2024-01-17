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Трамп заявил о работе с вышедшим из президентской гонки Рамасвами

Трамп заявил о работе с Рамасвами, который вышел из президентской гонки в США
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Фото: REUTERS/Sergio Flores
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп 16 января заявил, что будет работать с бизнесменом Вивеком Рамасвами, который ранее объявил о своем выходе из президентской гонки.

«Он фантастический парень, очень умный. У него потрясающие идеи, и он молод <...>, у него светлое будущее <...>. Он будет работать с нами», — сказал бывший американский лидер во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Отмечается, что Рамасвами также выступил на этой встрече и призвал своих сторонников голосовать за Трампа. Известно, что именно в Нью-Гэмпшире во вторник, 23 января, пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

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Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%). Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон также заявил о прекращении своего участия в президентской гонке.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента США Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства Джо Байдена в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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