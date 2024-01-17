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Трамп указал на присутствие дураков в правительстве США

Трамп считает, что Соединенными Штатами управляют дураки
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Бывший американский президент и нынешний кандидат на пост президента США Дональд Трамп 16 января заявил, что Соединенными Штатами Америки правят дураки.

«Нами управляют дураки», — сказал он во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где во вторник, 23 января, пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Трамп также назвал действующего американского лидера Джо Байдена «самым коррумпированным президентом в истории» США.

«Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну», — добавил республиканец.

Также экс-президент заявил о своих переживаниях по поводу того, что за оставшееся время на своем посту Байден вместе со своей командой «может нанести большой вред» американскому государству.

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Ранее, 13 января, Трамп снова заявил, что мир еще никогда не был так близок к началу третьей мировой войны. Также он в очередной раз добавил, что он сможет ее предотвратить. Политик добавил, что сейчас Америка слаба и неэффективна, и виновата в этом именно администрация нынешнего президента Джо Байдена.

До этого, 5 января, Трамп заявил, что он единственный из кандидатов, кто может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество. Также политик обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии.

Ранее, 21 октября, Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что Байден «понятия не имеет, что происходит».

5 августа экс-глава Соединенных Штатов заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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