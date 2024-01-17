Трамп указал на присутствие дураков в правительстве США

Бывший американский президент и нынешний кандидат на пост президента США Дональд Трамп 16 января заявил, что Соединенными Штатами Америки правят дураки.

«Нами управляют дураки», — сказал он во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где во вторник, 23 января, пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Трамп также назвал действующего американского лидера Джо Байдена «самым коррумпированным президентом в истории» США.

«Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну», — добавил республиканец.

Также экс-президент заявил о своих переживаниях по поводу того, что за оставшееся время на своем посту Байден вместе со своей командой «может нанести большой вред» американскому государству.

Ранее, 13 января, Трамп снова заявил, что мир еще никогда не был так близок к началу третьей мировой войны. Также он в очередной раз добавил, что он сможет ее предотвратить. Политик добавил, что сейчас Америка слаба и неэффективна, и виновата в этом именно администрация нынешнего президента Джо Байдена.

До этого, 5 января, Трамп заявил, что он единственный из кандидатов, кто может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество. Также политик обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии.

Ранее, 21 октября, Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что Байден «понятия не имеет, что происходит».

5 августа экс-глава Соединенных Штатов заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.