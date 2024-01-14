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Трамп вновь заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну

Трамп: мир никогда еще не был так близко к началу третьей мировой войны
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Фото: Global Look Press/Julia Nikhinson
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Мир еще никогда не был так близок к началу третьей мировой войны, заявил 13 января во время выступления в штате Айова экс-президент США Дональд Трамп. Также он в очередной раз добавил, что он сможет ее предотвратить.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей», — цитирует его выступление «РИА Новости».

Также политик добавил, что сейчас Америка слаба и неэффективна, и виновата в этом именно администрация нынешнего президента Джо Байдена.

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Это не первый раз, когда бывший президент США заявляет о своей способности остановить мировую войну. Ранее, 5 января, Трамп заявил, что он единственный из кандидатов, кто может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество. Также политик обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии.

Ранее, 21 октября, Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что Байден «понятия не имеет, что происходит».

5 августа экс-глава Соединенных Штатов заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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