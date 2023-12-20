Байден назвал Трампа старым приятелем Путина из-за его цитаты

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа старым приятелем президента РФ Владимира Путина после того, как Трамп процитировал российского лидера. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов Белого дома.

В субботу, 16 декабря, Трамп в ходе предвыборного митинга в Нью-Гэмпшире привел перед избирателями слова Путина на тему упадка американской политической системы.

«В эти выходные дни Трамп поддержал своего старого приятеля [Владимира] Путина. Трамп даже его процитировал в эти выходные. Это не удивляет», — отреагировал на это Байден.

По его мнению, между Москвой и Мар-а-Лаго (резиденцией Трампа во Флориде, — Ред.) есть согласие по многим вопросам.

Ранее в этот же день Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года.

В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют об участии Трампа в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Предвыборный штаб Трампа назвал принятую меру ошибочной и объявил о намерении оспорить ее в Верховном суде США. Также о политической предвзятости запрета заявил спикер палаты представителей американского конгресса от штата Луизиана республиканец Майк Джонсон.

До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.