Штаб Трампа обжалует запрет суда в Колорадо на участие в праймериз

Предвыборный штаб кандидата в президенты в 2024 году Дональда Трампа подчеркнул, что решение суда в Колорадо было ошибочным и он намерен оспорить его в Верховном суде США. Соответствующее заявление 19 декабря сделал представитель штаба Стивен Чунг телеканалу CNN.

«Верховный суд штата Колорадо вынес совершенно ошибочное решение, и мы незамедлительно подадим апелляцию в Верховный суд США и одновременную просьбу о приостановлении действия этого глубоко недемократического решения», — приводит телеканал его слова.

Представитель предвыборного штаба Трампа полностью уверен в том, что Верховный суд США быстро вынесет решение в их пользу, что «положит конец этим антиамериканским искам».

Ранее в этот же день Верховный суд американского штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.