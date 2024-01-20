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Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину

Глава МО Франции: Париж не может запретить своим гражданам воевать на Украине
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
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Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине. Об этом 19 января заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Он подтвердил, что есть определенное количество французов, которые отправились участвовать в боевых действиях на Украину.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — сказал Лекорню в интервью телеканалу LCI.

При этом заявления о наличии французских наемников на Украине глава военного ведомства назвал признаком «российской информационной войны», которая якобы ужесточилась после объявления президента Эммануэля Макрона о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительных 40 ракет Scalp.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 ранены.

В свою очередь, МИД Франции 18 января заявил об отсутствии своих наемников на Украине после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков ВСУ в Харькове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что на этом фоне в дипведомство был вызван посол Франции в России Пьер Леви. Позднее в МИД РФ заявили послу Леви, что гибель французских наемников в Харькове лежит на совести официального Парижа. Посол Франции покинул здание, не ответив на вопросы журналистов.

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов предположил, что ликвидированные в Харькове российскими военными французские наемники, служившие в рядах ВСУ, могли являться откомандированными солдатами Вооруженных сил Франции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 января сообщил, что дипломаты от России ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных в Харькове французских наемников, воевавших на стороне Украины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты РФ обратятся в национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией военными РФ французских наемников.

Между тем главред сайта Donbass Insider, французская журналистка Кристель Неан заявила, что в ВСУ остались только французы, приехавшие воевать «как на сафари».

4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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