Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину

Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине. Об этом 19 января заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Он подтвердил, что есть определенное количество французов, которые отправились участвовать в боевых действиях на Украину.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — сказал Лекорню в интервью телеканалу LCI.

При этом заявления о наличии французских наемников на Украине глава военного ведомства назвал признаком «российской информационной войны», которая якобы ужесточилась после объявления президента Эммануэля Макрона о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительных 40 ракет Scalp.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 ранены.

В свою очередь, МИД Франции 18 января заявил об отсутствии своих наемников на Украине после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков ВСУ в Харькове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что на этом фоне в дипведомство был вызван посол Франции в России Пьер Леви. Позднее в МИД РФ заявили послу Леви, что гибель французских наемников в Харькове лежит на совести официального Парижа. Посол Франции покинул здание, не ответив на вопросы журналистов.

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов предположил, что ликвидированные в Харькове российскими военными французские наемники, служившие в рядах ВСУ, могли являться откомандированными солдатами Вооруженных сил Франции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 января сообщил, что дипломаты от России ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных в Харькове французских наемников, воевавших на стороне Украины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты РФ обратятся в национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией военными РФ французских наемников.

Между тем главред сайта Donbass Insider, французская журналистка Кристель Неан заявила, что в ВСУ остались только французы, приехавшие воевать «как на сафари».

4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.