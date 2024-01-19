В МИД РФ заявили послу Франции Пьеру Леви, что гибель французских наемников в Харькове лежит на совести официального Парижа. Об этом 19 января сообщается на сайте российского дипведомства.

«Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — сказано в заявлении министерства.

В МИД России Леви также предъявили факты всё большей вовлеченности французской стороны в конфликт на Украине.

Дипведомство отметило, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по договоренности» и наращивание поставок вооружения Киеву идут вразрез с заявлениями о важности установления мира и провоцируют эскалацию боевых действий.

В министерстве выразили надежду на то, что французское общество узнает правдивую информацию о вовлеченности Парижа в конфликт и его ответственности за гибель людей.

Ранее в этот день Леви прибыл в МИД РФ после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их основу составляли французские боевики. В результате удара около 60 наемников были уничтожены, более 20 — ранены.

Посол Франции покинул здание, не ответив на вопросы журналистов.

Кроме того, 19 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обратятся в национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией боевиков. Он отметил, что во французском государстве наемничество запрещено законом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.