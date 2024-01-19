Госдума обратится к парламенту Франции из-за ее наемников на Украине

Госдума намерена обратиться в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией военными РФ французских наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украине. Об этом 19 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее посол Франции в Москве был вызван в МИД в связи с уничтожением российскими солдатами иностранных боевиков в Харькове, которые, как оказалось, были французскими гражданами.

«Но во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в истории взаимоотношений России и Франции были разные этапы. Однако то, что сегодня «наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине», вызывает вопросы к французским депутатам.

«На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами», — заключил он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что посол Франции в России Пьер Леви вызван в дипведомство после уничтожения российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

За день до этого Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.

4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыли более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюют более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.