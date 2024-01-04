Минобороны сообщило о ликвидации почти 6 тыс. иностранных наемников в зоне СВО

Российские силы ликвидировали примерно 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. Это следует из итогов, опубликованных 4 января пресс-службой Минобороны РФ.

Согласно материалам ведомства, что в ходе спецоперации из общего числа наемников более 8,5 тыс. прибыло из Европы, свыше 2,7 тыс. — из Северной и Южной Америки, более 1,7 тыс. — из Азии, а также свыше 220 человек из Африки.

Кроме того, из материалов следует, что войска РФ обезвредили свыше 5,9 тыс. наемников, а более 5,6 тыс. военнослужащих уехали из Украины.

На сегодняшний день в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. иностранных наемников, добавило МО.

Министерство также информирует, что союзники поставили украинским военным формированиям свыше 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), свыше 5,2 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского оружия, а также более 200 единиц зенитных ракетных комплексов. Помимо этого, в распоряжении ВСУ более 500 спутников США и стран НАТО и свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink.

Поддержку ВСУ оказывают 54 страны, общая финансовая помощь которых превышает $203 млрд.

Днем ранее Минобороны в ходе брифинга сообщило, что российские силы поразили пункты дислокации иностранных наемников и украинских войск в Харькове. Кроме того, бойцы Западного подразделения войск отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

До этого, 30 декабря, наемник из США Мэттью Вандайк сообщил, что войска России атакуют с помощью большого количества дронов и артиллерии, из-за чего невозможно выйти из окопов. По его словам, обстрелы артиллерии РФ проходили каждые 10 секунд, а также атаковали истребители.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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