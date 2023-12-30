Войска России атакуют с помощью большого количества дронов и артиллерии, из-за этого невозможно выйти из окопов. Об этом 29 декабря сообщил наемник из США Мэттью Вандайк.

«Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию», — сказал он на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

Наемник из США также назвал российскую артиллерию невероятной. По его словам, обстрелы проходили каждые 10 секунд, а также атаковали истребители. Вандайк отметил, что его подразделению приходилось постоянно находиться в обороне, а «из-за дронов было сложно даже вылезти из окопов».

Ранее, 10 декабря, журнал Military Watch Magazine сообщил, что украинские войска вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь после своего неудачного контрнаступления. Отмечается, кто кроме их вербовки в странах Европы всё чаще призывают к ужесточению политики в отношении отправки мужчин призывного возраста обратно на Украину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.