Российские силы поразили пункты дислокации иностранных наемников и украинских войск в Харькове. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы Западного подразделения войск отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Между тем подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Черновая, Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) здесь составили до 40 военнослужащих, уничтожены также два автомобиля и две гаубица Д-30.

Подразделения Южной группировки войск на донецком направлении нанесены удары по военным и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Кроасное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в МО, российские военнослужащие также вели результативные бои в населенных пунктах Приютное, Работино, Вербовое, Лукьяновское, Энергодар и Мирное в Запорожской области, Новомихайловка, Урожайное, Горловка, Пески и Спорное в ДНР, Новая Каховка, Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка в Херсонской области, а также Золотаревка в ЛНР.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что авиация и артиллерия уничтожили четыре пункта временной дислокации. Бойцы группировки также сорвали три попытки ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении.

Накануне, 2 января, старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров проинформировал, что российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, артиллеристы «Центра» подавили и поразили более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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