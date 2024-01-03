Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 3 января сообщил, что авиация и артиллерия уничтожили четыре пункта временной дислокации, сорвали три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении.

«Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Приютного. Уничтожены четыре пункта временной дислокации, сорваны три попытки противника провести ротацию боевиков в Новомихайловке и севернее Владимировки», — приводит его слова ТАСС.

Как указал Гордеев, также барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin и САУ «Акация» в районах совхоза «Октябрь».

Кроме того, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены САУ Krab польского производства в районе Водяного, гаубица М777 американского производства в Антоновке и Д-20 в районе поселка Равнополь, а также пять минометных расчетов. Гордеев сообщил, что противник потерял три беспилотных летательных аппарата типа (БПЛА) «Фурия» и «Лелека», три единицы автомобильной техники.

Ранее, 31 декабря, Гордеев сообщил, что военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки сорвали семь попыток ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении.

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