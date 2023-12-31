Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенатор США раскритиковал передачу боеприпасов Израилю в обход конгресса
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Мир
Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
Мир
Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Армия
Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду
Мир
Совет ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии
Общество
Гладков рассказал о прибытии в Белгород полпреда в ЦФО Игоря Щеголева
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице и похолодании 31 декабря
Мир
В Сирии шииты атаковали две военные базы США
Мир
Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году
Сюжет:

ВС РФ сорвали семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки сорвали семь попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении. Об этом 31 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы», — цитирует Гордеева «РИА Новости».

Кроме того, по словам Гордеева, за прошедшие сутки ВСУ лишились станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и трех пунктов управления дронами в районе Пречистовки.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Ранее, 30 декабря, Гордеев сообщал, что военнослужащие группировки «Восток» пресекли восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении. По словам Гордеева, в результате ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64, а кроме того — до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.

28 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожив до 115 военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023