ВС РФ сорвали семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки сорвали семь попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении. Об этом 31 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы», — цитирует Гордеева «РИА Новости».
Кроме того, по словам Гордеева, за прошедшие сутки ВСУ лишились станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и трех пунктов управления дронами в районе Пречистовки.
Ранее, 30 декабря, Гордеев сообщал, что военнослужащие группировки «Восток» пресекли восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении. По словам Гордеева, в результате ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64, а кроме того — до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.
28 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожив до 115 военнослужащих.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».