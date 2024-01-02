Российские бомбардировщики накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров 2 января сообщил, что российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки «Центр» на краснолиманском направлении сухопутные подразделения противника активности не проявляли.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по 18 опорным и четырем командным наблюдателям пунктам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Шаров, артиллеристы группировки «Центр» подавили и поразили более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы. Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Фурия», а также дроны «Спектатор» и «Лелека».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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