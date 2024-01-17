ВС РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных боевиков в Харькове

Российские силы нанесли во вторник, 16 января, высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Около 60 боевиков было уничтожено, более 20 доставлены в лечебные учреждения, добавили в министерстве.

Ранее, 13 января, в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповые удары с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра и беспилотники. Отмечалось, что все цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

С конца декабря ВС РФ продолжают активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные поразили объекты украинской армии и центры принятия решений в Харькове. Позднее, 2 января, Армия РФ нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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