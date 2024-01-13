ВС РФ нанесли групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповые удары по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра. Об этом 13 января сообщило Минобороны.

По данным ведомства, пораженные объекты также производили беспилотники.

«Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Отмечается, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.

Ранее в этот день оборонное ведомство также показало, как ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

9 января директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. Карасев отметил, что российские силы наносят точечные удары, которые направлены именно на уничтожение объектов ВПК.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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