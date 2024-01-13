Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м
Мир
NHK рассказал о разработке Японией плана эвакуации на случай тайваньского конфликта
Мир
Байден после авиаударов США по Йемену отправится на отдых в загородный дом
Армия
ВС РФ нанесли групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
Общество
Выдворенного из Латвии пенсионера встретили в России
Наука и техника
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Мир
Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах
Мир
Экс-дипломат США назвал Иран реальной целью атак на Йемен
Армия
Казаков-добровольцев батальона «Терек» наградили на передовой
Армия
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Армия
Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ
Происшествия
В двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Мир
Украинские власти сообщили о повреждении складов в Харьковской области
Мир
Два моряка ВМС США пропали без вести у берегов Сомали
Мир
Парижский монетный двор уничтожил 27 млн монет после критики ЕК их дизайна
Сюжет:

ВС РФ нанесли групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по военно-промышленным объектам ВСУ
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповые удары по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра. Об этом 13 января сообщило Минобороны.

По данным ведомства, пораженные объекты также производили беспилотники.

«Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Отмечается, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.

«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»
Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода

Ранее в этот день оборонное ведомство также показало, как ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

9 января директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. Карасев отметил, что российские силы наносят точечные удары, которые направлены именно на уничтожение объектов ВПК.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024