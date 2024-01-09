На Украине признали неспособность Киева производить оружие из-за ударов ВС РФ

Российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. Об этом 8 января заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью телеканалу «Град», опубликованному на официальном YouTube-канале.

«У Украины не будет, <...>, оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками и тому подобным, для ведения активных боевых действий», — сказал он.

Карасев отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ наносят «точечные» удары, которые направленны именно на уничтожение объектов военно-промышленного комплекса (ВПК). В случае прекращения военной поддержки Киева со стороны западных стран это может привести к особо тяжелым последствиям для Украины, подчеркнул он.

«Также удары были по аэродромной инфраструктуре, там, где базируются или обслуживаются самолеты, прежде всего, Су-24, которые являются несущей платформой для ракет Storm Shadow, которые бьют по Крымскому мосту и по Крыму», — добавил политолог.

Ранее, 8 января, Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины. Артиллерия, ракетные войска и беспилотники ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 108 районах, добавили в ведомстве.

Ранее, 6 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. Он отметил, что атаки России нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.

Днем ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВКС РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

2 января Минобороны также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. В тот раз целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.