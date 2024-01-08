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ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 8 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Групповой удар наносился оружием воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», уточнило ведомство.

Кроме того, артиллерия, ракетные войска и беспилотники Вооруженных сил (ВС) РФ поразили живую силу и военную технику противника в 108 районах.

Также были поражены место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны и 113 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях.

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Ранее, 6 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. Он отметил, что атаки России нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.

Днем ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВКС РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

2 января Минобороны также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. В тот раз целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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