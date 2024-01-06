Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве

В Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, в том числе находящимся в Киеве. Об этом 6 января заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что атаки России нанесли колоссальный ущерб украинской военной инфраструктуре, над созданием которой так кропотливо работал Запад, желая создать серьезную систему противовоздушной обороны для Киева.

«Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — сообщил эксперт в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По словам Меркуриса, своими действиями Москва доказала, что западные передовые противоракетные установки намного уязвимее, чем казалось раньше.

Минобороны РФ 2 января сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский в тот же день оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВКС РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. С октября 2022 года российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.