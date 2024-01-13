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Ударная группа авиации ВКС разгромила опорпункт ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 13 января показало фрагмент боевого вылета группы.

«Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению опорного пункта противника и живой силы. Поставленная задача была выполнена. Бортовой комплекс обороны отработал штатно. Погодные условия не повлияли на выполнение поставленной боевой задачи. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении всех целей», — рассказал летчик ударного вертолета Ка-52.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки, пояснили в оборонном ведомстве.

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31 декабря Минобороны показало, как специалисты поисково-спасательной группы ВКС России на краснолиманском направлении ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации. Основные задачи подразделения — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.

28 декабря военное ведомство показало экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н, которые в составе ударной группы выпустили неуправляемые авиационные ракеты по опорным пунктам и солдатам ВСУ на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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