Сколько вешать в дронах: как расширилась линейка БПЛА к 2024 году

Сейчас на вооружении стоит и активно применяется более десяти видов беспилотников, от малых до тяжелых ударных. Еще в начале специальной военной операции войска сталкивались с их нехваткой. Однако во многом эта проблема решена . Президент Владимир Путин заявил 11 января, что отечественные дроны востребованы и эффективно применяются в СВО. Глава государства подчеркнул, что нашему ВПК необходимо опережать противника в разработке беспилотных летательных аппаратов, так как именно они сегодня являются одним из самых передовых факторов боевых действий. Какие теперь у России есть разработки в этой области и каковы их преимущества, разбирались «Известия».

От первого лица

Самыми простыми и по-настоящему массовыми беспилотниками специальной военной операции стали так называемые FPV-дроны (First Person View — вид от первого лица). Как правило, это квадрокоптеры относительно небольшого размера, оснащенные камерой . Они управляются оператором в режиме реального времени, и он видит то же, что и камера, и фактически управляет дроном как пилот . Такой аппарат может нести взрывчатку или даже боеприпас гранатомета .

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Эти беспилотники могут применяться по пехоте и в поле, и в укрытиях . Они способны работать по легкобронированной технике или, например, по артиллерийским установкам, которые не имеют тяжелой защиты . Если же боеприпас достаточно мощный, то такой дрон может повредить или даже уничтожить и более тяжелую технику , например танк.

Особенность этих беспилотников состоит в том, что организация их производства, безусловно, по плечу нашему ВПК . В 2024 году в тестовом режиме в зоне СВО начали применять FPV-дроны нового поколения — с системами автоматического наведения на бронеобъекты . Такой аппарат оператору необязательно вести до попадания в цель, а значит, удар нельзя предотвратить системами постановки помех . Более эффективные самонаводящиеся дроны, конечно, дороже, но это того стоит.

«Ланцет»

Этот тип БПЛА стал буквально открытием СВО. Разработка российской компании ZALA впервые была показана публике на форуме «Армия-2019». Дрон с электродвигателем и Х-образным крылом крайне востребован при операциях в тактической глубине обороны противника . Именно на плечи «Ланцетов» легло поражение бронированных объектов, ракетных и артиллерийских установок на дальности до 70 км . Такой беспилотник обеспечивает возможность ведения контрбатарейной борьбы с натовскими гаубицами, имеющими дальность стрельбы до 40 км, а также реактивными системами залпового огня типа «Град», которые применяются ВСУ . Мощность боевой части позволяет поражать легкобронированную технику и живую силу противника.

Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сегодня «Ланцеты» выпускаются в нескольких модификациях и являются наиболее востребованным типом дронов-камикадзе . Они применяются сотнями единиц в месяц и именно им принадлежит огромная роль в революционных изменениях в тактике современных боевых действий . Выпущена облегченная модель, которая запускается из компактного транспортно-пускового контейнера на дальность 20–40 км с несколько меньшей боевой частью.

«Куб» и «Герань»

Первая партия дронов-камикадзе «Куб» с боевыми частями повышенной мощности поступила в войска буквально перед Новым годом . Что же касается дрона-камикадзе дальнего действия «Герань», то они массово применяются в ходе специальной военной операции и именно на их плечи легла боевая работа по уничтожению важных военных объектов в тылу ВСУ, а также уничтожение потенциала противовоздушной обороны противника . Именно за счет БПЛА типа «Герань» создается повышенная нагрузка на системы ПВО, что заставляет противника вскрывать свои зенитные комплексы и перерасходовать ракеты .

Дрон-камикадзе «Куб» Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Ударные возможности этих беспилотников также позволяют уничтожать важные тыловые объекты — здания, склады, стоянки военной техники и объекты двойной инфраструктуры .

Разведывательные

Для ведения разведки непосредственно на поле боя компания ZALA выпускает БПЛА, выполненные по аэродинамической схеме «летающее крыло» Z-16 . Эти аппараты крайне востребованы в зоне СВО, так как обеспечивают ударные дроны информацией о возможных целях и дают совершенно уникальные возможности командирам мотострелковых и артиллерийских частей . Основная задача Z-16 — разведка и корректировка огня на дальности до 50–70 км, а также контроль выполнения ударов по боевым порядкам противника . Конечно, логично применять продукцию одной компании в комплексе, и поэтому целеуказания «Ланцетам» и другим аппаратам дают именно такие тактические разведывательные дроны .

БПЛА «Орлан-30» Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Отдельно надо упомянуть один из самых востребованных разведывательных дронов для артиллерийских и ракетных частей — «Орлан-10» питерской компании «Специальный технологический центр». Это многофункциональный разведывательный комплекс, построенный вокруг БПЛА с большой продолжительностью полета (до 16 часов), который оснащен поршневым двигателем и несет несколько вариантов разведывательной аппаратуры . Дрон может управляться базовой станцией на дальности до 120 км и, соответственно, может передавать разведывательную информацию в режиме реального времени . Именно с помощью таких беспилотников могут формироваться разведывательно-ударные комплексы с ракетными комплексами типа «Торнадо-С» и «Искандер-М» . «Орланы» могут играть свою роль и в контрбатарейной борьбе, которой в последнее время уделяется столь много внимания .

Тяжелые и смертоносные

А что с большими дронами? Буквально на днях главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что российский флот получит на вооружение тяжелые беспилотники С-70 «Охотник» и «Иноходец» («Орион») . Для их работы требуются аэродромы и техническое обслуживание, почти как для полноценных самолетов. «Орион» имеет четыре точки подвески бомб или управляемых боеприпасов и может применять по наземным целям бомбы и управляемые ракеты. Дальность его действия до 250 км, а продолжительность полета — до 24 часов . Кстати, именно «Орионы» осуществляют контроль ударов Су-34 по плацдарму ВСУ под Херсоном .

Макет беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов