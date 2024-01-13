Сколько вешать в дронах: как расширилась линейка БПЛА к 2024 году
Сейчас на вооружении стоит и активно применяется более десяти видов беспилотников, от малых до тяжелых ударных. Еще в начале специальной военной операции войска сталкивались с их нехваткой. Однако во многом эта проблема решена. Президент Владимир Путин заявил 11 января, что отечественные дроны востребованы и эффективно применяются в СВО. Глава государства подчеркнул, что нашему ВПК необходимо опережать противника в разработке беспилотных летательных аппаратов, так как именно они сегодня являются одним из самых передовых факторов боевых действий. Какие теперь у России есть разработки в этой области и каковы их преимущества, разбирались «Известия».
От первого лица
Самыми простыми и по-настоящему массовыми беспилотниками специальной военной операции стали так называемые FPV-дроны (First Person View — вид от первого лица). Как правило, это квадрокоптеры относительно небольшого размера, оснащенные камерой. Они управляются оператором в режиме реального времени, и он видит то же, что и камера, и фактически управляет дроном как пилот. Такой аппарат может нести взрывчатку или даже боеприпас гранатомета.
Эти беспилотники могут применяться по пехоте и в поле, и в укрытиях. Они способны работать по легкобронированной технике или, например, по артиллерийским установкам, которые не имеют тяжелой защиты. Если же боеприпас достаточно мощный, то такой дрон может повредить или даже уничтожить и более тяжелую технику, например танк.
Особенность этих беспилотников состоит в том, что организация их производства, безусловно, по плечу нашему ВПК. В 2024 году в тестовом режиме в зоне СВО начали применять FPV-дроны нового поколения — с системами автоматического наведения на бронеобъекты. Такой аппарат оператору необязательно вести до попадания в цель, а значит, удар нельзя предотвратить системами постановки помех. Более эффективные самонаводящиеся дроны, конечно, дороже, но это того стоит.
«Ланцет»
Этот тип БПЛА стал буквально открытием СВО. Разработка российской компании ZALA впервые была показана публике на форуме «Армия-2019». Дрон с электродвигателем и Х-образным крылом крайне востребован при операциях в тактической глубине обороны противника. Именно на плечи «Ланцетов» легло поражение бронированных объектов, ракетных и артиллерийских установок на дальности до 70 км. Такой беспилотник обеспечивает возможность ведения контрбатарейной борьбы с натовскими гаубицами, имеющими дальность стрельбы до 40 км, а также реактивными системами залпового огня типа «Град», которые применяются ВСУ. Мощность боевой части позволяет поражать легкобронированную технику и живую силу противника.
Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»
Сегодня «Ланцеты» выпускаются в нескольких модификациях и являются наиболее востребованным типом дронов-камикадзе. Они применяются сотнями единиц в месяц и именно им принадлежит огромная роль в революционных изменениях в тактике современных боевых действий. Выпущена облегченная модель, которая запускается из компактного транспортно-пускового контейнера на дальность 20–40 км с несколько меньшей боевой частью.
«Куб» и «Герань»
Первая партия дронов-камикадзе «Куб» с боевыми частями повышенной мощности поступила в войска буквально перед Новым годом. Что же касается дрона-камикадзе дальнего действия «Герань», то они массово применяются в ходе специальной военной операции и именно на их плечи легла боевая работа по уничтожению важных военных объектов в тылу ВСУ, а также уничтожение потенциала противовоздушной обороны противника. Именно за счет БПЛА типа «Герань» создается повышенная нагрузка на системы ПВО, что заставляет противника вскрывать свои зенитные комплексы и перерасходовать ракеты.
Дрон-камикадзе «Куб»
Ударные возможности этих беспилотников также позволяют уничтожать важные тыловые объекты — здания, склады, стоянки военной техники и объекты двойной инфраструктуры.
Разведывательные
Для ведения разведки непосредственно на поле боя компания ZALA выпускает БПЛА, выполненные по аэродинамической схеме «летающее крыло» Z-16. Эти аппараты крайне востребованы в зоне СВО, так как обеспечивают ударные дроны информацией о возможных целях и дают совершенно уникальные возможности командирам мотострелковых и артиллерийских частей. Основная задача Z-16 — разведка и корректировка огня на дальности до 50–70 км, а также контроль выполнения ударов по боевым порядкам противника. Конечно, логично применять продукцию одной компании в комплексе, и поэтому целеуказания «Ланцетам» и другим аппаратам дают именно такие тактические разведывательные дроны.
БПЛА «Орлан-30»
Отдельно надо упомянуть один из самых востребованных разведывательных дронов для артиллерийских и ракетных частей — «Орлан-10» питерской компании «Специальный технологический центр». Это многофункциональный разведывательный комплекс, построенный вокруг БПЛА с большой продолжительностью полета (до 16 часов), который оснащен поршневым двигателем и несет несколько вариантов разведывательной аппаратуры. Дрон может управляться базовой станцией на дальности до 120 км и, соответственно, может передавать разведывательную информацию в режиме реального времени. Именно с помощью таких беспилотников могут формироваться разведывательно-ударные комплексы с ракетными комплексами типа «Торнадо-С» и «Искандер-М». «Орланы» могут играть свою роль и в контрбатарейной борьбе, которой в последнее время уделяется столь много внимания.
Тяжелые и смертоносные
А что с большими дронами? Буквально на днях главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что российский флот получит на вооружение тяжелые беспилотники С-70 «Охотник» и «Иноходец» («Орион»). Для их работы требуются аэродромы и техническое обслуживание, почти как для полноценных самолетов. «Орион» имеет четыре точки подвески бомб или управляемых боеприпасов и может применять по наземным целям бомбы и управляемые ракеты. Дальность его действия до 250 км, а продолжительность полета — до 24 часов. Кстати, именно «Орионы» осуществляют контроль ударов Су-34 по плацдарму ВСУ под Херсоном.
Макет беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник»
Большой реактивный С-70 «Охотник» разработан КБ им. П.О. Сухого и считается самым современным стелс-беспилотником, который может применяться в воздушных ударных операциях в связке с самолетом пятого поколения Су-57. Последний будет выполнять для «Охотника» роль ведущего и целеуказателя. Это позволит не рисковать дорогостоящим пилотируемым самолетом при взламывании ПВО противника. И таких возможностей сегодня нет ни у каких других самолетов в мире. Конечно, это не боевая система поля боя, а скорее стратегическая ударная система с дальностью полета около 6 тыс. км. Длина «Охотника» составляет 14 м, размах крыла — 19 м, а взлетная масса — более 20 т. И такого рода БПЛА может оказаться востребованным при столкновении с значительно более серьезным противником, чем ВСУ. Это настоящее оружие для «войны будущего», но которое уже сегодня есть в арсенале воздушно-космических сил России.