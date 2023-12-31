Минобороны показало боевую работу поисково-спасательной группы на Ми-8
Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) России на краснолиманском направлении ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации. Минобороны РФ 31 декабря показало фрагмент боевого полета группы на вертолете Ми-8.
«Сегодня, как и вчера, и позавчера мы выполняли боевые задачи по поисково-спасательному обеспечению. Задачи выполнили без нештатных ситуаций, качественно, в полном объеме», — рассказал о своей работе врач поисково-спасательной группы с позывным Ювелир.
Данное подразделение включает группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Основные задачи подразделения — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение, добавили в военном ведомстве.
28 декабря Минобороны показало, как экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выпустили неуправляемые авиационные ракеты по опорным пунктам и солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
В ноябре оборонное ведомство показало, как работают экипажи вертолетов Ка-29 и Ми-8 морской авиации Черноморского флота по патрулированию акватории у побережья Крымского полуострова. Воздушные суда из состава дежурных сил Черноморского флота ежедневно привлекаются к выполнению такой задачи.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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