МО РФ опубликовало кадры работы вертолетов Ка-29 и Ми-8 в районе Крыма

Министерство обороны (МО) России в пятницу, 24 ноября, опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ка-29 и Ми-8 морской авиации Черноморского флота по патрулированию акватории у побережья Крымского полуострова.

Отмечается, что воздушные суда из состава дежурных сил Черноморского флота ежедневно привлекаются к выполнению такой задачи. Во время вылетов летчики, взаимодействуя с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами, ищут безэкипажные катера и скоростные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На счету черноморских авиаторов уже не мало таких уничтоженных целей, которые несут прямую угрозу судоходству в Черном море», — добавили в министерстве.

Экипажи в процессе выполнения задач по патрулированию также совершенствуют навыки по использованию штатного вооружения вертолетов.

22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в сторону Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины, их уничижили.

Ранее, 17 ноября, Минобороны сообщило об обнаружении в юго-западной части акватории Черного моря восьми катеров, двигающихся в сторону Крымского полуострова. Семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ были уничтожены, доложили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.