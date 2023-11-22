В МО РФ сообщили об уничтожении четырех безэкипажных катеров в Черном море
Четыре украинских безэкипажных катера, следовавшие к Крыму, уничтожены в Черном море. Об этом 22 ноября сообщило Минобороны РФ.
«22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 17 ноября, в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены восемь катеров, двигающихся в сторону Крыма. Все они были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.
В тот же день дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.