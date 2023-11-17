Силы ПВО РФ сбили две украинские ракеты «Нептун» над Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«17 ноября текущего года около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Ранее в этот день об уничтожении двух воздушных целей в акватории над Северным молом в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что спасательная служба не зафиксировала повреждений инфраструктуры.

До этого Минобороны сообщало об уничтожении «Нептуна» над акваторией Черного моря 9 ноября. Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили ракету около 17:40 мск, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.