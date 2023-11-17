Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Политика
Песков выразил уверенность в силе и богатстве России через 10 лет
Авто
В АвтоВАЗе допустили сокращение плана производства в пределах 10%
Туризм
Минэкономразвития сообщило о контроле ФАС цен на билеты в преддверии зимы
Мир
Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Украине
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на второе слушание
Общество
В Астрахани пройдет комиссия по вопросу о признании аварийным обрушившегося дома
Общество
СК возбудил уголовное дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье
Мир
В МИД РФ сообщили о попытках США превратить АТЭС в арену для боев без правил
Мир
WSJ призвала Запад прекратить верить в иллюзии о поражении России
Мир
Зеленский заявил о дефиците 155-мм снарядов ВСУ из-за конфликта Палестины и Израиля
Экономика
Почти 40% российских компаний увеличили свои продажи за год
Армия
Армия России уничтожила пять минометов ВСУ на южнодонецком направлении
Сюжет:

Силы ПВО РФ сбили две украинские ракеты «Нептун» над Черным морем

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«17 ноября текущего года около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Ранее в этот день об уничтожении двух воздушных целей в акватории над Северным молом в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что спасательная служба не зафиксировала повреждений инфраструктуры.

Защитная реакция: контрактницы отбили атаку дронов на Севастополь
Рейд украинских беспилотников может быть разведкой перед более масштабной операцией, считают эксперты

До этого Минобороны сообщало об уничтожении «Нептуна» над акваторией Черного моря 9 ноября. Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили ракету около 17:40 мск, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023