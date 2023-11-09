Российские средства ПВО перехватили ракету ВСУ над акваторией Черного моря

Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ 9 ноября.

«Около 17.40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима <...>. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили пять украинских самолетов за сутки, в том числе Су-27, два МиГ-29 и два Су-25.

Утром 2 ноября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.