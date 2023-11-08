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Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки

Минобороны: силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили пять украинских самолетов за сутки. Об этом в среду, 8 ноября, сообщило российское Министерство обороны.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой народной республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой народной республики и города Кривой рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении 11 реактивных снарядов установок HIMARS и двух авиационных бомб JDAM производства США.

Также был сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районах Харьковской и Запорожской областей, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 532 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), 254 вертолета и 8733 БПЛА.

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Смена районов поражения не дает украинским силам маневрировать немногочисленными системами ПВО

Ранее в этот день МО РФ сообщило, что потерях ВСУ на донецком направлении за прошедшие сутки составили 235 человек убитыми и ранеными. Кроме того, в результате ударов ВС РФ были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля противника.

До этого, 1 ноября, истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила два украинских самолета Су-27. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили живую силу и военную технику в 129 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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