Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в Минобороны РФ.
«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — Ред.) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне, 1 ноября, средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. БПЛА был уничтожен около 18:10.
Кроме того, ранее в тот день также были уничтожены над Белгородской областью еще два украинских беспилотника. Первый БПЛА был сбит около 12:45, второй — примерно в 14:00.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.