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Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

Минобороны: один украинский БПЛА уничтожен над Черным морем, пять перехвачены над Крымом
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в Минобороны РФ.

«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — Ред.) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Накануне, 1 ноября, средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. БПЛА был уничтожен около 18:10.

Кроме того, ранее в тот день также были уничтожены над Белгородской областью еще два украинских беспилотника. Первый БПЛА был сбит около 12:45, второй — примерно в 14:00.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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