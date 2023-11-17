Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над морем в Севастополе
В акватории над Северным молом в Севастополе сбили две воздушные цели. Об этом 17 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели», — написал он в Telegram.
Развожаев отметил, что, по информации от спасательной службы города, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Контроль обстановки продолжается.
Позднее губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги, действовавшей около 20 минут.
До этого, 9 ноября, Развожаев сообщил, что в Севастополе над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель.
Ранее, 7 ноября, губернатор сообщил о падении на дом в Севастополе обломков сбитого беспилотника. В результате инцидента произошло возгорание. Также он заявил о ликвидации беспилотников над акваторией Черного моря.
Позже он добавил, что при падении обломков сбитого беспилотника пострадал мужчина. Развожаев уточнил, что у пострадавшего перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое.
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