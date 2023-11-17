Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Политика
Песков выразил уверенность в силе и богатстве России через 10 лет
Авто
В АвтоВАЗе допустили сокращение плана производства в пределах 10%
Туризм
Минэкономразвития сообщило о контроле ФАС цен на билеты в преддверии зимы
Мир
Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Украине
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на второе слушание
Общество
В Астрахани пройдет комиссия по вопросу о признании аварийным обрушившегося дома
Общество
СК возбудил уголовное дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье
Мир
В МИД РФ сообщили о попытках США превратить АТЭС в арену для боев без правил
Мир
WSJ призвала Запад прекратить верить в иллюзии о поражении России
Мир
Зеленский заявил о дефиците 155-мм снарядов ВСУ из-за конфликта Палестины и Израиля
Экономика
Почти 40% российских компаний увеличили свои продажи за год
Армия
Армия России уничтожила пять минометов ВСУ на южнодонецком направлении
Сюжет:

Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над морем в Севастополе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В акватории над Северным молом в Севастополе сбили две воздушные цели. Об этом 17 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели», — написал он в Telegram.

Развожаев отметил, что, по информации от спасательной службы города, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Контроль обстановки продолжается.

Позднее губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги, действовавшей около 20 минут.

Защитная реакция: контрактницы отбили атаку дронов на Севастополь
Рейд украинских беспилотников может быть разведкой перед более масштабной операцией, считают эксперты

До этого, 9 ноября, Развожаев сообщил, что в Севастополе над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель.

Ранее, 7 ноября, губернатор сообщил о падении на дом в Севастополе обломков сбитого беспилотника. В результате инцидента произошло возгорание. Также он заявил о ликвидации беспилотников над акваторией Черного моря.

Позже он добавил, что при падении обломков сбитого беспилотника пострадал мужчина. Развожаев уточнил, что у пострадавшего перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023