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Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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В Севастополе над морем военные уничтожили воздушную цель. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что все оперативные службы наготове, ведется контроль воздушной обстановки.

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Ранее, 7 ноября, Развожаев сообщил о падении на дом в Севастополе обломков сбитого беспилотника. В результате инцидента произошло возгорание. Также он заявил о ликвидации беспилотников над акваторией Черного моря.

Позже губернатор добавил, что при падении обломков сбитого беспилотника пострадал мужчина. Развожаев уточнил, что у пострадавшего перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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