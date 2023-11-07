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Мужчина пострадал при падении обломков сбитого БПЛА в Севастополе

Губернатор Развожаев: в Севастополе при падении обломков БПЛА пострадал мужчина
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Севастополе мужчина пострадал при падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во двор одного из частных домов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев во вторник, 7 ноября, со ссылкой на городскую спасательную службу.

«Обломки от сбитого БПЛА <…> упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поступила информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе поселка Кача в Нахимовском районе города.

Губернатор уточнил, что серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.

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Ранее во вторник Развожаев сообщил о падении на дом в Севастополе обломков сбитого БПЛА. В результате инцидента произошло возгорание. Также губернатор заявил о ликвидации беспилотников над акваторией Черного моря.

Кроме того, в этот день Минобороны РФ заявило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 БПЛА самолетного типа по объектам в России. Там уточнили, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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