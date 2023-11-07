Губернатор Севастополя сообщил о падении на дом обломков сбитого БПЛА

Обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на крышу частного дома в Андреевке, вследствие чего возникло возгорание. Об этом 7 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе отработала система ПВО. По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке», — говорится в сообщении в Telegram-канале.



Отмечается, что в результате падения обломков на дом началось небольшое возгорание, которое оперативные службы города уже ликвидируют на месте происшествия. Все службы продолжают работу над контролем обстановки в Севастополе.

О ликвидации беспилотников над акваторией Чёрного моря губернатор Севастополя сообщал ранее в этот же день. Силы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбили пять БПЛА.

Ранее, 1 ноября, Развожаев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России использовали дымовую завесу в Севастопольской бухте. Также он предупреждал о воздушной тревоге в городе, которая длилась в течение 35 минут — с 6:47 до 7:20 мск.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.