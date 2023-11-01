Губернатор Севастополя предупредил о дымовой завесе и воздушной тревоге

Вооруженные силы России использовали дымовую завесу в Севастопольской бухте. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду, 1 ноября.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Развожаев предупреждал о воздушной тревоге в городе, которая длилась в течение 35 минут — с 6:47 до 7:20 мск.

Ранее, 30 октября, губернатор Севастополя сообщал о предположительном отражении атаки украинских беспилотников силами Черноморского флота.

Ранее, 24 октября, Развожаев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы в районе Кара-Кобы посадили беспилотный летательный аппарат, который сдетонировал на земле. Разрушений инфраструктуры нет, добавил он.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.