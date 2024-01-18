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Посла Франции вызвали в МИД после удара России по французским наемникам в Харькове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД РФ в связи с уничтожением российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы. Об этом 18 января сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — цитирует ее ТАСС.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков было уничтожено, более 20 — ранено.

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4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

С конца декабря ВС РФ продолжают активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные поразили объекты украинской армии и центры принятия решений в Харькове.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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