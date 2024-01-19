Посол Франции покинул здание МИД России

Посол Франции Пьер Леви в России покинул здание МИД РФ. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 19 января.

На вопросы журналистов дипломат не ответил.

Ранее в этот день Леви прибыл в МИД России после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их основу составляли французские боевики. В результате удара около 60 наемников были уничтожены, более 20 — ранены.

Также 19 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией боевиков. Он отметил, что во французском государстве наемничество запрещено законом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что со стороны киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.