Песков рассказал о диалоге с Францией на тему наемников в рядах ВСУ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 января сообщил, что дипломаты от России ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных в Харькове французских наемников, воевавших на стороне Украины.
Он добавил, что со стороны киевского режима воюет множество иностранных наемников, о чем Москва неоднократно заявляла.
«Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, и каждый раз снова это утверждение находит подтверждение», — сказал Песков журналистам.
Ранее в этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты РФ обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией военными РФ французских наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украине. Он отметил, что во Франции наемничество запрещено законом.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что посол Франции в России Пьер Леви вызван в дипведомство после уничтожения российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.
За день до этого Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.