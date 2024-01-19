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Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине

Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине после удара в Харькове
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Фото: depositphotos/KovalenkovPetr
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МИД Франции 18 января заявил об отсутствии своих наемников на Украине после уничтожения российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — приводит заявление дипведомства Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что информация об уничтожении десятков французских наемников является «грубой манипуляцией русских».

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В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 ранены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на этом фоне в дипведомство был вызван посол Франции в России Пьер Леви.

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов предположил, что ликвидированные в Харькове российскими военными французские наемники, служившие в рядах ВСУ, могли являться откомандированными солдатами Вооруженных сил Франции.

В свою очередь, главред сайта Donbass Insider, французская журналистка Кристель Неан заявила, что в ВСУ остались только французы, приехавшие воевать, «как на сафари».

4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыли более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюют более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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