Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине
МИД Франции 18 января заявил об отсутствии своих наемников на Украине после уничтожения российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.
«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — приводит заявление дипведомства Agence France-Presse (AFP).
Отмечается, что информация об уничтожении десятков французских наемников является «грубой манипуляцией русских».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 ранены.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на этом фоне в дипведомство был вызван посол Франции в России Пьер Леви.
Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов предположил, что ликвидированные в Харькове российскими военными французские наемники, служившие в рядах ВСУ, могли являться откомандированными солдатами Вооруженных сил Франции.
В свою очередь, главред сайта Donbass Insider, французская журналистка Кристель Неан заявила, что в ВСУ остались только французы, приехавшие воевать, «как на сафари».
4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыли более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюют более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.