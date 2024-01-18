В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остались только французы, приехавшие воевать, «как на сафари». Об этом 18 января рассказала главред сайта Donbass Insider французская журналистка Кристель Неан.

«Французские наемники воюют на Украине не с 2022 года, а с 2014-го. <…> Большинство из них были неонацисты, которые воевали в таком батальоне, как «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в РФ), а также в подразделениях от «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация)», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она отметила, что в 2022 году после начала спецоперации на Украину начали ехать «поверившие пропаганде НАТО» французы, которые не считали себя неонацистами и не входили в подобные организации. Многие их них уехали обратно, когда осознали масштаб боевых действий.

Неан считает, что на Украине осталось всего несколько десятков французских наемников, хотя об их численности сложно судить, поскольку Киев скрывает реальное число наемников в стране, чтобы демонстрировать уровень поддержки на Западе, которого у него нет в реальности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков было уничтожено, более 20 ранено.

4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

3 ноября российский разведчик Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказал о сражении с французскими снайперами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По его словам, помимо французов, также встречались наемники-афроамериканцы и поляки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.