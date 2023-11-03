Российский разведчик рассказал о французских снайперах под Работино

Разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказали о сражении с французскими снайперами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил один из бойцов разведподразделения ВДВ, видео с ним 3 ноября распространило Минобороны России.

«Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона», — отметил разведчик.

Он также сказал, что в Работино Вооруженные силы Украины (ВСУ) посылают много бойцов и техники, однако в последнее время чаще встречаются именно плохо подготовленные и плохо экипированные мобилизованные украинцы, нежели элитные подразделения.

Кроме того, военнослужащий подчеркнул, что в селе было найдено много вооружения стран НАТО, российские войска сжигали всё в подвалах.

Ранее, 1 ноября, разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) сообщили, что наемники из Польши заставляют украинских военных атаковать российские позиции под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам одного из бойцов, в ВСУ встречаются как мобилизованные, так и иностранцы, например, из Польши и Латвии, и между ними часто происходят столкновения.

До этого, 20 октября, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что в рядах ВСУ сокращается количество иностранных наемников из-за неудач в украинском контрнаступлении. При этом усомнился в том, что их число сильно уменьшится. Эксперт указал на то, что без них украинским военным будет сложно обращаться с иностранной техникой.

18 октября «Известия» также ознакомились с аналитической запиской Минобороны РФ, содержание которой подтвердили три источника в оборонном ведомстве, в которой говорилось о том, что российской армии на Украине противостоит около 2 тыс. иностранных наемников. Самая многочисленная группа прибыла на Украину из Польши — более 2,7 тыс. человек. На втором месте США, откуда приехало свыше тысячи человек. По 900 человек приехали из Грузии и Канады, примерно по 700 — из Белоруссии, Великобритании и Румынии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.