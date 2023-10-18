В Минобороны РФ оценили численность иностранных наемников на Украине

Российской армии на Украине противостоят около 2 тыс. иностранных наемников, большая часть из которых сконцентрирована на запорожском направлении. Об этом говорится в аналитической записке, составленной в Минобороны. «Известия» ознакомились с содержанием документа. Его подлинность изданию подтвердили три источника в военном ведомстве.

Всего с начала специальной военной операции ВС РФ на украинскую территорию прибыли более 12,7 тыс. добровольцев из 88 государств. За это время более 5,4 тыс. боевиков были уничтожены, 5,3 тыс. уехали обратно.



Самая многочисленная группа прибыла на Украину из Польши — более 2,7 тыс. человек. На втором месте США, откуда приехали свыше тысячи человек. По 900 человек приехали из Грузии и Канады, примерно по 700 — из Белоруссии, Великобритании и Румынии.



По данным авторов аналитической записки, для вербовки добровольцев активно привлекаются частные военные компании. Среди них – Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services, Sons of Liberty international, а также польские ASBS Othago и European Security Academy.



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Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников