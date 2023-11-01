Разведчики заявили о принуждении ВСУ польскими наемниками атаковать у Соледара

Наемники из Польши заставляют украинских военных атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) РФ под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 ноября рассказали разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35).

«Несколько человек сдались в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали», — сообщил «РИА Новости» командир разведгруппы с позывным Воля.

Еще один боец с позывным Крест подчеркнул, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть как мобилизованные граждане, так и иностранцы, например, из Польши и Латвии. По его словам, между ними довольно часто происходят столкновения.

Ранее, 20 октября, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что в рядах ВСУ сокращается количество иностранных наемников из-за неудач в украинском контрнаступлении. При этом усомнился в том, что их число сильно уменьшится. Эксперт указал на то, что без них украинским военным будет сложно обращаться с иностранной техникой.

До этого, 18 октября, «Известия» ознакомились с аналитической запиской Минобороны РФ, содержание которой подтвердили три источника в оборонном ведомстве, в которой говорилось о том, что российской армии на Украине противостоят около 2 тыс. иностранных наемников. Самая многочисленная группа прибыла на Украину из Польши — более 2,7 тыс. человек. На втором месте США, откуда приехали свыше тысячи человек. По 900 человек приехали из Грузии и Канады, примерно по 700 — из Белоруссии, Великобритании и Румынии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.