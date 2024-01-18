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Эксперт указал на возможную принадлежность наемников из Франции к кадровым бойцам

Военный эксперт Артамонов: французские наемники ВСУ могли быть кадровыми военными
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Ранее ликвидированные в Харькове российскими военными французские наемники, служившие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), могли являться откомандированными солдатами Вооруженных сил Франции. Об этом в четверг, 18 января, сообщил военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов со ссылкой на источник во французском военном ведомстве.

«Нахождение французских наемников под Харьковом, которые составляли костяк уничтоженной военной базы, могло быть тайно санкционировано их правительством <...> Уничтоженные наемники, скорее всего, откомандированные, подписавшие заявление об отпуск», — предположил он в беседе с ТАСС.

Помимо этого, Артамонов указал, что ликвидированные ВС РФ французские наемники, вероятно, являлись инструкторами, а также командирами танков AMX-10RC.

Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников
В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков было уничтожено, более 20 — ранено.

4 января в Минобороны РФ сообщили, что по их данным российские силы ликвидировали примерно 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия в рядах ВСУ, всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников.

Днем ранее, 3 января, ВС РФ поразили позиции иностранных наемников ВСУ в Харькове. Бойцы Западного подразделения войск отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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