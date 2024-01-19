В Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

Украине не светит членство в НАТО в ближайшее время, поскольку в альянсе найдутся недовольные. Об этом 17 января заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер.

«Даже если большинство из нас тут <...> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет», — сказал он во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow, в которой также принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил Ишингер, у него нет для Киева «оптимистичного сценария» по вступлению в НАТО. По его словам, даже Швеция, которая ни с кем не конфликтует, уже давно ждет решения альянса, поэтому Украине точно не следует рассчитывать на благосклонность членов блока.

Ранее, 14 января, депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Украине надо пожертвовать вступлением в НАТО ради переговоров с РФ.

12 января замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал, что в стране к началу 2024 года внедрено 309 стандартов НАТО. В текущем году планируется внедрить еще 50 стандартов Североатлантического альянса в секторе безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский 10 января заявил об ожидании от Совета НАТО – Украина усиления оборонной поддержки и политических решений по вступлению страны в альянс. Говоря о политических решениях, он указал на желание получить конкретный шаг на пути в НАТО. В вопросе обороны он хотел бы видеть улучшение систем противовоздушной обороны.

14 декабря кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал не включать Украину в Североатлантический альянс.

При этом 30 ноября Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО.

За день до этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. По его словам, прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России, что также подтолкнет к завершению военного конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.