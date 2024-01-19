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В Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

Экс-посол Германии Ишингер: в НАТО найдутся несогласные со вступлением Киева
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Украине не светит членство в НАТО в ближайшее время, поскольку в альянсе найдутся недовольные. Об этом 17 января заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер.

«Даже если большинство из нас тут <...> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет», — сказал он во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow, в которой также принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил Ишингер, у него нет для Киева «оптимистичного сценария» по вступлению в НАТО. По его словам, даже Швеция, которая ни с кем не конфликтует, уже давно ждет решения альянса, поэтому Украине точно не следует рассчитывать на благосклонность членов блока.

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Ранее, 14 января, депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Украине надо пожертвовать вступлением в НАТО ради переговоров с РФ.

12 января замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал, что в стране к началу 2024 года внедрено 309 стандартов НАТО. В текущем году планируется внедрить еще 50 стандартов Североатлантического альянса в секторе безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский 10 января заявил об ожидании от Совета НАТО – Украина усиления оборонной поддержки и политических решений по вступлению страны в альянс. Говоря о политических решениях, он указал на желание получить конкретный шаг на пути в НАТО. В вопросе обороны он хотел бы видеть улучшение систем противовоздушной обороны.

14 декабря кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал не включать Украину в Североатлантический альянс.

При этом 30 ноября Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО.

За день до этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. По его словам, прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России, что также подтолкнет к завершению военного конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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