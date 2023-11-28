Euractiv сообщило о разногласиях по вопросу Украины между членами НАТО

Между странами-членами Североатлантического альянса на данный момент существуют те же разногласия, что и на июльском саммите. Об этом 28 января сообщило издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.

«Члены НАТО по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, являются ли реформы, перечисленные в годовой программе, условиями, при которых Украина может присоединиться к НАТО, или они являются инструментом, который приблизит Киев к военному альянсу», — говорится в публикации.

Издание добавило, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе государства-члены были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия.

При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы. Другие государства-члены НАТО заявляют, что программа должна рассматриваться как инструмент для оценки достижений Киева.

По мнению одного из дипломатов, принятие Украины в альянс является политическим решением. Даже если российско-украинский конфликт закончится завтра, а Киев выполнит все пункты плана, то получить приглашение в НАТО по-прежнему будет представляться непростым, добавил он.

Ранее в этот день офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале переговорного процесса с Италией по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Как отмечается, предоставление Римом гарантий безопасности Киеву будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе (ЕС) и НАТО.

До этого, 15 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.