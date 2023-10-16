Путин напомнил о нарушениях НАТО обещаний не расширяться на Восток

После того как России в НАТО обещали не расширяться на Восток, было пять волн таких расширений. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая.

Он указал, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Именно поэтому для РФ важен внеблоковый статус Украины.

«Нам же говорила в 1991 году еще администрация США того времени, что не будет расширения НАТО на Восток. После этого состоялось пять волн расширения. И каждый раз мы высказывали свою озабоченность. Каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширяться на Восток, но это же устные были обещания. А где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну всё, до свидания», — отметил Путин.

5 октября российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Ранее, 30 сентября 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.