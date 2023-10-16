Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Общество
МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина
Туризм
Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян
Экономика
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Мир
Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Мир
Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта
Мир
Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом
Мир
В США отметили слабость американской армии из-за помощи Украине
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря
Сюжет:

Путин напомнил о нарушениях НАТО обещаний не расширяться на Восток

Путин: состоялось пять волн расширения НАТО на Восток
0
Фото: Global Look Press/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После того как России в НАТО обещали не расширяться на Восток, было пять волн таких расширений. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая.

Он указал, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Именно поэтому для РФ важен внеблоковый статус Украины.

«Нам же говорила в 1991 году еще администрация США того времени, что не будет расширения НАТО на Восток. После этого состоялось пять волн расширения. И каждый раз мы высказывали свою озабоченность. Каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширяться на Восток, но это же устные были обещания. А где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну всё, до свидания», — отметил Путин.

Не НАТО искать: в альянсе не рассматривают присоединение Армении
Тем не менее совместные учения с США вызывают в Москве озабоченность

5 октября российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Ранее, 30 сентября 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023